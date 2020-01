Virusul misterios din China a ajuns şi în SUA. Un bărbat a ajuns de urgenţă de spital Individul, a carui identitate nu a fost dezvaluita, nu vizitase niciuna dintre pietele de unde au emanat numeroase cazuri la Wuhan, in China, insa doar calatorise in regiune, a declarat Nancy Messonnier, directoarea centrului pentru maladii respiratorii din cadrul CDC, intr-o conferinta de presa telefonica. In total exista 291 de cazuri confirmate si 922 de pacienti raman sub observatie in spitalele din China, au anuntat marti autoritatile sanitare din aceasta tara.



Autoritatile din Taiwan au confirmat marti primul caz de infectare cu noul virus pe insula la o femeie care… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

