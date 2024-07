Virusul insidios care folosește ChatGPT pentru a se propaga: panică reală pentru diviziile de securitate cibernetică! O dezvoltare ingrijoratoare pentru lumea securitații cibernetice, utila – poate, de speriat – sigur! Cercetatorii au creat un virus de calculator care folosește inteligența artificiala ChatGPT pentru a se disimula și a se raspandi in mod eficient. Acest virus sofisticat, denumit „cancer sintetic” de catre creatorii sai, nu doar ca reușește sa-și schimbe propriul cod […] The post Virusul insidios care folosește ChatGPT pentru a se propaga: panica reala pentru diviziile de securitate cibernetica! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

