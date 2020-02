Virusul gripei aviare, confirmat la două ferme din Bulgaria Unul din cazuri vizeaza o ferma cu peste 55.000 de gaini din Trilistnik, aproape de orasul Plovdiv, iar celalalt caz a fost raportat la o ferma cu peste 11.000 de rate in Padarsko, tot langa Plovdiv. Toate gainile si ratele din cele doua ferme vor fi sacrificate, a precizat Agentia pentru Siguranta Alimentara din Bulgaria. O zona de protectie a fost instituita pe o raza de trei kilometri in jurul fermelor, fiind interzise transportul pasarilor domestice, salbatice si a altor pasari si vanzarea de oua si carne de pasare. In ultimele saptamani, mai multe cazuri de gripa aviara… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

