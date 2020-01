Virusul gripal din China a alarmat omenirea. OMS vrea să declare „urgență internațională” Oficial sunt 6 morti si aproape 300 de bolnavi, insa pneumonia virala a ajuns si in Tailanda, Japonia sau Coreea de Sud. Este doar o chestiune de timp, pana cand Europa, si implicit Romania, se vor confrunta cu aceasta problema. O sedinta de urgenta va avea loc miercuri, la OMS, pentru stabilirea unui plan de masuri in vederea evitarii unei pandemii. Noul virus gripal se raspandeste rapid in China, iar autoritatile sanitare de acolo au confirmat ca cel putin doua persoane s-au imbolnavit direct prin transmiterea virusului de la om la om. Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie: „Va… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

