VIRUSUL face prăpăd în țara lui PUTIN Autoritatile ruse au raportat sambata peste 8.800 de noi cazuri de Covid-19 si aproximativ 200 de decese inregistrate in ultimele 24 de ore din cauza bolii. In Rusia au fost depistate 8.855 de cazuri in ultimele 24 de ore, potrivit Reuters. Astfel, totalul infectarilor inregistrate este de 458.689. Rusia este a treia cea mai afectata tara din lume, dupa Statele Unite (cu 1,89 milioane de cazuri) si Brazilia (cu peste 614.900 de cazuri). Oficialii au spus ca, in acelasi interval, 197 de oameni au murit, iar bilantul deceselor este acum de 5,725, scrie news.ro. La nivel mondial, de la depistarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

