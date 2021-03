Virusul care poate bloca stabilirea SARS-CoV-2 în celulele umane. S-a aflat abia acum BBC a preluat un studiu recent care releva faptul ca exista un virus care poate elimina infecția covid. Este vorba de rinovirusul care cauzeaza raceala obișnuita. Studiul spune ca poate scoate in mod eficient virusul covid din celulele umane. Virusul care produce banala raceala omoara infecția covid Conform studiului, oamenii de știința de la Universitatea […] The post Virusul care poate bloca stabilirea SARS-CoV-2 in celulele umane. S-a aflat abia acum appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Virusul care provoaca banala raceala are abilitatea de a indeparta SARS-CoV-2, virusul care provoaca boala COVID-19, arata un studiu efectuat de cercetatori de la Universitatea din Glasgow, publicat in Jurnalul de Boli Infecțioase (Journal of Infectious Diseases), relateaza BBC,

- Virusul care provoaca banala raceala are abilitatea de a indeparta SARS-CoV-2, virusul care provoaca boala COVID-19, arata un studiu efectuat de cercetatori de la Universitatea din Glasgow, publicat in Jurnalul de Boli Infecțioase (Journal of Infectious Diseases), relateaza BBC.

- Oamenii de stiinta au descoperit ca virusul care cauzeaza raceala obisnuita poate elimina in mod eficient coronavirusul din celulele corpului, relateaza BBC. BBC. Condițiile in care o raceala obisnuita te poate scapa de COVID Unii virusi concureaza pentru a devenii cel care provoaca o infectie, iar…

- Scaderea ratelor de contaminare cu noul coronavirus in India si studiile care arata ca aproape 300 de milioane de indieni au deja anticorpi ii incurajeaza pe unii experti sa creada ca partea cea mai grea a pandemiei a trecut in aceasta tara, desi numarul de infectari a inceput din nou sa creasca…

- Se numeste EIDD-2801 si este un medicament antiviral care s-a dovedit ca poate inhiba replicarea SARS-CoV-2 la șoarecii cu imunodeficiența carora li s-a transplantat țesut pulmonar uman, scrie La Stampa, citata de Rador. Vezi și: Senatul SUA a decis ca procesul impotriva lui Donald Trump este…

- Universitatea de Medicina și Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara este printre codașele țarii in domeniul universitar, atunci cand vine vorba despre disponibilitatea anunțata a angajaților de a se vaccina. In ceea ce privește personalul didactic titular, doar mai puțin de 13 procente dintre angajați par…

- Injectarea de celule stem, derivate din tesutul ombilical, reduce riscul de deces si scurteaza perioada de recuperare in cazurile grave de COVID-19, potrivit unui experiment prezentat intr-un articol publicat marti de revista STEM CELL Translational Medicine, relateaza EFE. Directorul Centrului de Transplant…

- Klaus Iohannis și-a schimbat radical discursul in privința COVID-19. Daca la inceput genera, in accepțiunea șefului statului, „doar simptome ușoare, dureri in gat, tuse și febra, ca in orice raceala”, ulterior a decretat stare de urgența, iar acum iese periodic sa ne spuna sa ne protejam. „Dragi…