Virusul care permite hackerilor sa fure prin intermediul telefoanelor mobile. Cum functioneaza "troianul bancar Ghimob"

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii au gasit adrese URL care distribuiau nu numai un fisier .ZIP rau intentionat pentru Windows, ci si un fisier periculos care parea a fi un program de descarcare pentru instalarea Ghimob, un nou troian bancar, anunta producatorul de solutii pentru securitate cibernetica Kaspersky.…

- ”Cand au monitorizat o campanie Windows de la grupul Guildma, cercetatorii Kaspersky au gasit adrese URL care distribuiau nu numai un fisier .ZIP rau intentionat pentru Windows, ci si un fisier periculos care parea a fi un program de descarcare pentru instalarea Ghimob - un nou troian bancar. Dupa infiltrarea…

- Primul vaccin impotriva coronavirusului poate preveni ca peste 90% dintre oameni sa ia Covid-19, arata o analiza preliminara. Dezvoltatorii – Pfizer și BioNTech – au descris-o ca fiind „o zi minunata pentru știința și umanitate”, precizeaza BBC. Vaccinul lor a fost testat pe 43.500 de persoane din șase…

- Cand au monitorizat o campanie Windows de la grupul Guildma , cercetatorii Kaspersky au gasit adrese URL care distribuiau nu numai un fisier .ZIP rau intentionat pentru Windows, ci si un fisier periculos care parea a fi un program de descarcare pentru instalarea Ghimob - un nou troian bancar. Dupa infiltrarea…

- Franta, Spania, Germania, Portugalia, Polonia si Romania au fost anul trecut principalii producatori de dovleac si tartacuta din Uniunea Europeana, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), cu ocazia celebrarii Halloween-ului, potrivit AGERPRES.In 2019, aproximativ…

- O medie de circa 15% din toate decesele legate de COVID-19 la nivel mondial "ar putea fi atribuita expunerii pe termen lung la poluarea atmosferica", arata un studiu international, relateaza dpa si AFP, potrivit Agerpres. In cazul Romaniei procentul este de 21%.Studiul, publicat in revista de specialitate…

- Echipa de handbal masculin Dinamo Bucuresti va evolua in grupa B a EHF European League, in care va avea ca adversare USAM Nimes Gard (Franta), Tatran Presov (Slovacia), Fuchse Berlin (Germania), Sporting CP (Portugalia) si IFK Kristianstad (Suedia), s-a stabilit in urma tragerii la sorti care a avut…

- O poza facuta la o școala din București pe 14 septembrie, care surprinde distanțarea sociala a copiilor și ingramadeala parinților, s-a viralizat pe rețelele sociale. Dar reacțiile din intreaga lume au aratat ca nu suntem nici pe departe unici atunci cand vine vorba despre nerespectarea regulilor de…