Comparata cu coronavirusul la oameni, pesta porcina africana la suine este un real dezastru, rata de mortalitate fiind de circa 98%, cu pagube in Romania ce se ridica la circa 1 miliard de euro. Cercetatorii clujeni de la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterina (USAMV) au facut primul pas in descoperirea modalitatii prin care virusul patrunde in fermele de porci in care sunt luate masuri de biosecuritate draconice.