- In timp ce lumea continua lupta impotriva COVID-19, un alt virus ar putea provoca o noua pandemie, avertizeaza unul dintre inventatorii vaccinului AstraZeneca.Este vorba despre virusul Nipah, pentru care in acest moment, nu exista tratament sau vaccin.„Daca ar exista o tulpina Delta a virusului Nipah,…

- Vaccinurile de rapel pentru a extinde protecția serurilor anti COVID-19 pot fi inutile pentru mulți oameni, a declarat vineri un om de știința din spatele vaccinului AstraZeneca, transmite AP. Profesorul Universitații Oxford, Sarah Gilbert, a declarat pentru ziarul The Telegraph ca imunitatea…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a inclus miercuri sindromul Guillain-Barre, o afectiune rara neurologica, ca efect secundar "foarte rar" al vaccinului anti-COVID-19 de la AstraZeneca, relateaza AFP.