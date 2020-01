Virusul Borna face ravagii. S-au confirmat până acum opt cazuri mortale Toti pacientii diagnosticati recent cu virusul Borna au murit intre anii 1999 si 2019 si au locuit in sudul Germaniei, potrivit studiului publicat miercuri. Autorii cercetarii recomanda efectuarea testelor pentru identificarea prezentei virusului Borna, sau bornavirus, in cazul pacientilor cu tulburari cu evolutie rapida a sistemului nervos pentru a se putea stabili impactul real al acestui tip de infectie la oameni. Rezervorul virusului este un mic animal salbatic insectivor cu nas ascutit, uneori confundat cu un soarece, numit chitcan de camp (Crocidura leucodon), informeaza… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

