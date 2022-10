Virusologii ruși au început să „evalueze” pericolul răspândirii antraxului din Ucraina Site-urile rusești de știri au inceput sa intervieveze virusologi cu privire la pericolul raspandirii „antraxului din Ucraina” in Rusia. De exemplu, Vladislav Jemciugov, un specialist in boli infecțioase deosebit de periculoase, a „evaluat” acest pericol pentru un post de radio din Moscova dupa ce acesta a relatat ca o capra din regiunea Kievului s-a imbolnavit de antrax. Virusologul i-a indemnat insa pe ruși sa nu-și faca griji pentru acest lucru. „In țara noastra totul este in regula, exista un vaccin minunat pentru oameni și animale”, a dat asigurari Jemciugov. El a mai spus ca „odinioara exista… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

