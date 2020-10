Stiri pe aceeasi tema

- Compania farmaceutica Celltrion din Coreea de Sud a descoperit o noua substanța care este eficienta in tratamentul impotriva COVID-19. Reprezentații insituției medicale au anunțat in perioada urmatoare se vor face noi studii clinice pentru a-i dovedi siguranța.

- Virfurile ascuțite ca lama a padurilor de piatra se pot forma in condiții destul de simple, a aratat un experiment al oamenilor de știința americani. Rezultatele studiului sint publicate in revista Proceedings of the National Academy of Sciences, rapoarte pe scurt despre ele Live Science. Folosind acadele,…

- Un studiu aparut in revista medicala The Lancet arata ca Sputnik - V, vaccinul dezvoltat de Rusia, a declansat o reactie imunitara in randul tuturor voluntarilor care au participat la studii clinice in faze incipiente, anunța Agerpres.Aceste rezultate nu dovedesc deocamdata ca vaccinul rusesc asigura…

- Autoritațile chineze au aprobat deja faza III de testare a vaccinului anti-Covid-19, despre care susțin ca a dovedit un „raspuns bun asupra soarecilor si rozatoarelor”, anunța Agerpres. Vaccinul, dezvoltat de Institutul de Stiinta Militar si de compania biofarmaceutica chineza CanSino Biologics, a inceput…

- Incepand cu 29 iulie 2020, in laboratoarele Sanovil, se folosește inca o metoda moderna și rapida de identificare a infecției cu COVID 19 – determinarea antigenului SARS-Cov-2 (Covid-19), investigație de baza in stabilirea infecției cu virusul care este cauza pandemiei. Recoltarea se face din exudatul…

- Atunci cand au fost expuse la virus, toate cele sase animale vaccinate au fost complet protejate de imbolnavirea plamanilor si cinci din sase au fost protejate de infectie, care a fost masurata prin prezenta virusului in nari, potrivit studiului publicat in revista Nature. ”Acest lucru ne da incredere…

- ASOCIAȚIA PRO CONSUMATORI (APC), organizație non-guvernamentala, a lansat saptamana trecuta Campania nationala de informare si educare a consumatorilor Tu știi ce masca porti? pentru a atrage atentia consumatorilor cu privire la caracteristicile esențiale pe care trebuie sa le

- Rezultatele a doua studii recente arata ca persoanele care au trasaturi din sfera narcisismului, psihopatiei și machiavellianismului sunt mai puțin dispuse sa respecte restricțiile pentru protejarea impotriva COVID-19 sau sa ia masuri preventive, relateaza Mediafax.Din cele doua studii au facut parte…