- Mai multi experti italieni, printre care si consilierul pentru combaterea pandemiei al ministrului Sanatatii, au cerut luni noului guvern condus de Mario Draghi sa instituie cel putin o luna de lockdown total pentru a opri avansul raspandirii variantei britanice a coronavirusului SARS-CoV-2.

- Auckland, cel mai mare oras din Noua Zeelanda, a intrat luni intr-un lockdown de trei zile, o masura drastica in incercarea de a tine sub control un prim focar de infectare cu varianta britanica a noului coronavirus, informeaza AFP. Premierul Jacinda Ardern a ordonat cele 72 de ore de lockdown dupa…

- Suedia inregistreaza o transmitere crescuta a variantei britanice a coronavirusului, 11% dintre testele pozitive recente indicand aceasta mutatie, considerata mai contagioasa, a comunicat marti Agentia de sanatate publica, informeaza Reuters. Dintr-un total de 2.220 de esantioane pozitive…

- Oslo, capitala Norvegiei, precum si ale noua municipalitati invecinate au impus sambata unele dintre cele mai severe masuri de lockdown adoptate pana in prezent in aceasta tara, dupa depistarea unei variante mai contagioase de coronavirus, identificata pentru prima data in Marea Britanie, informeaza…

- Slovacia a prelungit luni pana pe 7 februarie lockdown-ul instituit pentru a limita raspandirea coronavirusului si nu va permite deplasarile persoanelor care nu dispun de un test negativ pentru COVID-19 obtinut in cadrul campaniei de testare a populatiei, relansata in aceeasi zi, relateaza agentia…

- Barurile, discotecile si restaurantele se vor inchide sambata si vanzarea de alcool va fi interzisa la Bangkok in virtutea unei serii de masuri adoptate pentru a limita cresterea numarului de cazuri de COVID-19 in Thailanda, relateaza AFP.

- Experții in sanatate sunt de acord cu privire la faptul ca vaccinul ar putea pune punct pandemiei de coronavirus. Din pacate insa, vaccinarea este limitata in acest moment, motiv pentru care cercetatorii americani au prezentat un medicament capabil sa previna dezvoltarea