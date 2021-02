Virusolog român, semnal de alarmă: Mulți ani de acum înainte, SARS-CoV-2 va fi o importantă problemă medicală "Aparitia noilor variante de virus complica foarte mult orice incercare de predictii. Chiar daca vaccinurile folosite in prezent asigura protectie completa sau partiala, intrebarea este cat de multe persoane pot fi vaccinate intr-un termen scurt. Asta, pe de o parte, ar limita numarul de imbolnaviri si de decese - lucrul cel mai important la momentul acesta. Dar, si asta e foarte important, ar limita si posibilitatea virusului de a evolua. Sa ne gandim ca oficial pana acum au fost peste 100 de milioane de cazuri si peste doua milioane de decese. In realitate, probabil ca numarul este de multe… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Studiile clinice ale companiilor farmaceutice americane Novavax si Johnson & Johnson au confirmat pe baza unor date reale obtinute pe populatie, si nu prin teste de laborator, ca serurile lor experimentale sunt mai putin eficiente impotriva tulpinii de coronavirus din Africa de Sud, starnind ingrijorari…

- Medicul Beatrice Mahler, manager al Institutului ”Marius Nasta”, a vorbit duminica seara, pe B1 TV, despre relaxarile care urmeaza sa intre in vigoare incepand de luni, in Capitala. Aceasta a atras atenția asupra faptului ca deși cifrele oficiale prezentate zilnic arata ca sunt intrunite condițiile…

- Toni Petrea (45 de ani), antrenorul lui FCSB, este ingrijorat in privința temperaturii care se va inregistra in timpul meciului cu Viitorul. Viitorul - FCSB se disputa marți, 19 ianuarie, de la ora 20:00. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Digi…

- Noul ministru al Fondurilor Europene a catalogat drept „o decizie buna” interventia statului prin acordarea unor ajutoare din fonduri europene societatilor afectate de criza sanitara generata de aparitia noului coronavirus. Cristian Ghinea reclama insa faptul ca in campania electorala s-au facut promisiuni…

- Corina Ichim este medic chirurg in Marea Britanie. Acolo s-a inceput campania de vaccinare impotriva COVID-19, iar ea a trecut prin aceasta experiența in data de 12 decembrie. Mai jos mesajul medicului chirurg: „Dragi colegi si prieteni, As dori sa va incurajez cu privire la mult prea controversatul…

- Numarul copiilor care nu au acces la scoala înregistreaza o noua crestere la nivel mondial, a informat marti UNICEF, avertizând ca închiderea scolilor este raspunsul gresit la pandemia de coronavirus, transmite dpa. 320 de…

- Brazilia a inregistrat in ultimele 24 de ore 587 noi decese si 51.922 de infectii cu SARS-CoV-2, astfel incat cea mai mare tara latino-americana a depasit 172.000 de decese si se apropie de 6,3 milioane de cazuri de la declansarea pandemiei in urma cu noua luni, au informat sambata surse oficiale…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS si candidat PSD la alegerile prezidentiale, a vorbit despre situația de la Piatra Neamț. Acesta avertizeaza ca toate marile spitale din Romania sunt vechi si necesita interventii majore pentru a putea sustine aparatura de ultima generatie. "Spitalul…