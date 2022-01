Dr. Cristian Apetrei, cunoscut virusolog roman stabilit in SUA, sustine ca o masca purtata corect este mult mai eficienta decat testarile inutile. Cercetatorul afirma ca „testele gratuite nu sunt decat un vector de transfer al banilor de la buget in niste buzunare incapatoare”. „Masca nu trebuie sa fie perfecta pentru ca sa rupa lantul de iubire intre SARS-CoV-2 si gazda lui geto-dacica. Vreau sa reiterez ca nu sunt un taliban al mastii. Cred, si am repetat chestia asta ad nauseam, ca este excesiv sa ceri oamenilor sa poarte masca in toate spatiile deschise. In aer liber, transmisibilitatea SARS-CoV-2…