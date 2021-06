Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor confirmate in Romania cu varianta Delta a noului coronavirus, cea descoperita in India a ajuns la 35 pana in 13 iunie, au anuntat specialistii din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Acestia au precizat ca in acest moment nu se poate vorbi de transmitere comunitara a…

- Calatorii straini care atesta ca sunt vaccinati anti-COVID-19 cu schema completa cu unul dintre vaccinurile Pfizer, Moderna, AstraZeneca sau Janssen, precum si cu vaccinurile chinezesti Sinopharm si Sinovac-Coronavac, vor putea intra fara restrictii in Spania incepand de luni, 7 iunie, cu conditia sa…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a dezvaluit noile denumiri ale variantelor, pe fondul criticilor conform carora numele date de oamenii de știința erau prea complicate, ca in cazul așa-numitei variante sud-africane care poarta mai multe nume, inclusiv B.1.351, 501Y.V2 și 20H / 501Y.V2.…

- Medicamentul oral experimental pentru tratarea Covid-19 al companiei Pfizer ar putea fi disponibil in curand, a declarat, vineri, directorul general al producatorului american de medicamente, Albert Bourla, la Delphi Economic Forum VI din Atena. Bourla a confirmat totodata, pentru prima oara, ca o a…

- ”Ar trebui sa fim precauti pana la ancheierea studiilor clinice, dar dovezile de pana acu, sunt incurajatoare”, a spus Bourla. Acesta a explicat ca substanta la care lucreaza compania omoara virusul si este foarte sigura, dar a adaugat ca orice concluzii sigure legate de aceasta vor fi disponibile dupa …

- Primul vaccin anti-Covid optimizat pentru variantele aparute in Africa de Sud si Brazilia le-a neutralizat cu succes in testele de laborator, a anuntat compania americana Moderna, potrivit News.ro . Rezultatele unui studiu restrans au aratat ca serul impotriva variantelor va fi fezabil si va putea…

- A fost descoperit un „super-anticorp” monoclonal, nascut in laborator, capabil sa trateze COVID. Anticorpul protejeaza de virus și de variantele sale, spun cercetatorii. Descoperirea este rezultatul unui studiu publicat in „Nature”, realizat de o echipa de cercetatori europeni, scrie La Stampa…

- Bilantul global al deceselor asociate Covid-19 a ajuns sambata la 3 milioane, potrivit universitatii americane Johns Hopkins, in timp ce numarul contaminarilor cu SARS-CoV-2 in lume este aproape de pragul de 140 de milioane, anunța news.ro. Cursa pentru imunizare continua, insa tari ca India…