Stiri pe aceeasi tema

- Spania a autorizat in premiera un studiu clinic pe oameni pentru vaccinul impotriva noului coronavirus. Vor participa in jur de 200 de voluntari pentru faza a doua de testare a antidotului. In aceasta etapa specialiștii vor sa afle daca serul este sigur pentru oameni – dupa cum relateaza corespondenta…

- Rusia a reusit sa devina prima tara din lume care inregistreaza un vaccin impotriva noului coronavirus, a anuntat marti presedintele rus Vladimir Putin, afirmand ca una din fiicele sale si l-a injectat. "In aceasta dimineata, un vaccin impotriva noului coronavirus a fost inregistrat pentru…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a reactionat marti cu precautie la anuntul facut de cercetatori rusi, potrivit caruia un vaccin anti-COVID-19 este aproape gata pentru a fi aplicat populatiei largi si a amintit ca trebuie respectate toate fazele de testare inainte de a

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a afirmat ca aparitia unui vaccin anti-CIVID-19 nu va rezolva instantaneu situatia. ”Ai nevoie de sute de milioane, de miliarde de doze ca sa opresti raspandirea”, a spus Arafat. ”Cum au zis si cei de la OMS, pana nu vedem vaccinul noi suntem…

- Primele teste realizate pe oameni cu un vaccin potential creat de o companie chineza impotriva noului coronavirus sugereaza ca tratamentul, al doilea dezvoltat cu rezultate incurajatoare in studii clinice de China National Biotec Group (CNBG), ar putea fi sigur si eficient, au anuntat duminica reprezentantii…

- Intr-un document transmis Camerei Lorzilor, se arata ca vaccinarea trebuie sa vizeze anumite grupuri de persoane pentru ca in acest fel sa fie protejati cei cu adevarat vulnerabili. „Uneori este posibil sa protejam un grup vulnerabil, vizand un alt grup si acest lucru, de exemplu, se face in cazul gripei",…

- Expertul epidemiolog spaniol Daniel Prieto-Alhambra de la Universitatea Oxford a dezvaluit miercuri ca Jenner Institute produce deja un vaccin impotriva COVID-19, dezvoltat de cercetatori de la universitatea britanica pentru a-l putea distribui in decembrie dupa testare, relateaza EFE, preluata de Agerpres.…

- Expertul epidemiolog spaniol Daniel Prieto-Alhambra de la Universitatea Oxford a dezvaluit miercuri ca Jenner Institute produce deja un vaccin impotriva COVID-19, dezvoltat de cercetatori de la universitatea britanica pentru a-l putea distribui in decembrie dupa testare, relateaza EFE.