Virușii care ne vor ajuta să trăim 100 de ani fără mari probleme Se știe ca microbiomul intestinal joaca un rol esențial in sanatate. Insa, in timp ce majoritatea cercetarilor s-au focusat pe importanța bacteriilor, recent atenția a fost indreptata spre virușii bacteriilor din intestine. Un studiu de la Universitatea din Copenhaga, recent publicat in Nature Microbiology, a descoperit ca persoanele care traiesc peste 100 de ani au o diversitate mai mare de viruși care infecteaza bacteriile intestinale decat persoanele tinere, conform BigThink . Mai mult, ei au descoperit ca virusurile sunt legate de modificari ale metabolismului bacterian care pot susține integritatea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Caldura și umiditatea masurate zilele trecute in Iran au fost atat de intense, incat s-au tradus printr-o valoare a indicelui de caldura literalmente peste așteptari, spun experții citați de Washington Post.Canicula testeaza limitele supraviețuirii umane in cele mai fierbinți locuri de pe Pamant și…

- Universitatea de Stat de Medicina și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova va da startul concursului de admitere la studii superioare pentru anul universitar 2023-2024, la 19 iulie curent. In anul curent, sint oferite 500 de locuri cu finanțare de la bugetul de stat pentru studii de licența…

- Un studiu sugereaza ca o buna ingrijire a dintilor poate fi benefica pentru creier. O echipa de oameni de stiinta din Japonia a constatat ca bolile gingivale si pierderea dintilor au fost legate de micsorarea creierului in zona hipocampusului, care joaca un rol in memorie si in boala Alzheimer.

- In aceasta saptamana au inceput inscrierile la cele șase facultați ale Universitații de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara. 28 de programe de studii universitare de licența și 33 de programe de studii universitare de master sunt accesibile pentru toți cei interesați sa studieze și sa acceseze…

- Pamintul se poate confrunta cu un haos imprevizibil - consecințele catastrofale ale unor crize globale a caror prevenire necesita acțiuni urgente. Aceasta este concluzia la care a ajuns o echipa de fizicieni portughezi de la Universitatea din Porto, folosind teoria de simulare a supraconductivitații.…

- Un agent patogen al plantelor și interacțiunea sa misterioasa cu imunitatea noastra este subiectul discuției de astazi dintre realizatorul Compass, Radu Golban, și invitatul sau. Profesor Robert P. Friedland: „Oamenii au anticorpi impotriva unui virus vegetal: dovezi din virusul mozaicului de tutun„. …