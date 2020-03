Virus nou în China. Un bărbat a murit infectat cu hantavirus Pe fondul pandemiei COVID-19, presa din China a raportat marți decesul unui barbat din provincia Yunnan din cauza hantavirusului, o alta boala infecțioasa. Cotidianul chinez The Global Times a scris ca o persoana din sud-vestul provinciei Yunnan a murit luni dupa ce a contractat virusul."O persoana din provincia Yunnan a murit brusc in timp ce se intorcea cu autobuzul de la serviciu pe care il avea in provincia Shandongi. Muncitorul a fost testat pozitiv pentru hantavirus și negativ pentru COVID-19.Toți cei 32 de pasageri din autobuz au fost testați, dar nu au fost furnizate informații despre… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

