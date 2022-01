Stiri pe aceeasi tema

- Dispeceratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) avertizeaza in legatura cu mesajele de tip SMS, nesolicitate, primite de utilizatori din Romania, in care erau informati ca ar urma sa primeasca un pachet prin curier rapid, acestea fiind de fapt tentative de atac tip phishing, transmite AGERPRES…

- Procurorii DNA l-au trimis in judecata, vineri, pe fostul prefect al judetului Ilfov Mihai Sandu Nita, intr-un dosar in care este acuzat de abuz in serviciu. In același dosar au mai fost trimiși in judecata și alți angajati ai institutiei. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul Directiei…

- Peste 42.000 de persoane au intrat in Romania fara sa completeze formularul digital, in perioada cuprinsa intre Craciun si Revelion. Cuantumul amenzilor a fost de peste 30.000.000 de lei. In perioada 25.12- 31.11.2021 au intrat in țara 42.626 de persoane fara sa completeze formularul digital. Astfel,…

- Comisia Europeana pune la dispoziția profesorilor un ghid despre combaterea dezinformarii, cu care sa ii ajute pe elevi sa separe ceea ce este real de ce este fals, a anunțat, joi, Reprezentanța Comisiei Europene in Romania. „Pandemia a demonstrat cat de rapid se raspandesc online informațiile false.…

- 9.680 de persoane incaseaza pensii de serviciu, conform datelor furnizate, pentru acest an, de Casa Nationala de Pensii Publice. Aproape jumatate dintre aceste persoane sunt din sistemul judiciar, iar cea mai mare pensie de serviciu este de peste 20.000 lei și aparține unui magistrat. Cei mai multi…

- Federația Internaționala de Baschet a anunțat ca Romania va organiza cea mai puternica intrecere de baschet 3×3 rezervate sportivilor U23. FIBA 3×3 U23 World Cup 2022 se va desfasura in perioada 3-6 octombrie 2022, intr-o localitate care urmeaza sa fie confirmata, potrivit news.ro. Potrivit FR Baschet,…

- Romania’s PM-designate and interim Defense Minister Nicolae Ciuca announced late Monday that he is giving up the nomination to form a new government after it became clear he would not win approval in parliament to become prime minister, according to Politico. President Klaus Iohannis had tapped Ciuca,…