Virozele respiratorii: Simptome și tratament Durere in gat, rinoree (secretie nazala), nas infundat si tuse. Sunt cateva dintre manifestarile clinice care ar putea fi indiciile unei infectii a tractului respirator superior sau inferior. Virozele respiratorii sint cauzate de diverse tipuri de virusuri, iar printre cele mai intalnite forme pe care le pot lua sint raceala si gripa. Cum putem face diferenta intre raceala si gripa? Care sint c Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- (P) Afecțiuni respiratorii frecvente in randul copiilor Afecțiunile respiratorii, in special infecțiile la nivelul tractului respirator, sunt frecvente in copilarie, atunci cand sistemul imun este in dezvoltare. Din fericire, multe infecții respiratorii grave sunt prevenite in prezent cu ajutorul vaccinurilor…

- Aceasta procedura consta in devitalizarea dinților, adica, are loc scoaterea nervilor. Devitalizarea unui dinte reprezinta unica manevra care se realizeaza fara a se ști cu exactitate pașii care trebuie parcurși, de aceea mai este cunoscuta și drept manevra „oarba”. Aceasta face parte din cadrul terapiei…

- Cancer de piele nu inseamna doar alunite asimetrice, cu margini neregulate, culoare neomogena si evolutie recenta vizibila. Cele mai frecvente tipuri de cancer cutanat se manifesta diferit, dar se si trateaza mai usor.

- ATENȚIE, virozele respiratorii la copii și adulți, au crescut alarmat in ultimele zile și pot duce la complicații și de aici, doar un pas de a contacta și COVID-19 The post ATENȚIE! Virozele respiratorii la copii și adulți, au crescut alarmat in ultimele zile first appeared on Partener TV .

- Carcinoamele colorectale reprezinta 15 din cancere, frecventa lor fiind crescuta in tarile occidentale, cu nivel de viata ridicat, ocupand locul al 2 lea in mortalitatea prin cancer in SUA. Aproximativ 15 din pacientii cu cancer de colon sunt mai tineri de 50 ani, in timp ce polipii adenomatosi sunt…

- O durere de cap puternica sau abdominala, ce nu cedeaza la tratament, pete pe picioare, durere in piept sau dificultate la respirație sunt simptome care trebuie sa alarmeze o persoana vaccinata ca ar putea suferi o tromboza, spune Valeriu Gheorghița, coordonatorul CNCAV. Gheorghița a explicat, joi,…

- EMA a anuntat miercuri ca gasit o potentiala legatura intre vaccin si probleme rare de coagulare a sangelui, precizand ca a luat in considerare toate dovezile disponibile pana in prezent. Cele 6 simptome ale unei tromboze: Dificultati de respiratie; Durere in piept; Umflarea picioarelor; Dureri abdominale…

- Așa cum nu știi niciodata de unde sare iepurele, ar fi bine sa știți cum sa luptați cu gripa și raceala avind acasa la indemina anumite ingrediente. Va prezentam cinci ceaiuri care va vor furniza o doza buna de vitamine și minerale pentru a va menține energia. Alegeți calea spre o sanatate mai buna!…