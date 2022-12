Viroza severă la copii blochează și spitalele din Germania Nu doar spitalele de pediatrie din Romania sunt supraaglomerate din cauza numeroaselor cazuri de viroze severe. Medicii de terapie intensiva din Germania au avertizat ca sectiile de pediatrie din spitale din tara se apropie de o criza, in parte din cauza cresterii numarului cazurilor de infectii respiratorii la sugari, transmite The Guardian. Asociatia de terapie […] The post Viroza severa la copii blocheaza și spitalele din Germania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

