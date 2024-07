Viromul uman: de ce virusurile ar putea fi la fel de importante pentru sănătate ca bacteriile intestinale Deseori auzim despre importanța microbiomului uman – vasta colecție de bacterii și ciuperci care traiesc pe suprafața corpului nostru și in interiorul nostru – in ceea ce privește sanatatea noastra. Dar exista o alta parte, la fel de importanta, a acestei comunitați microbiene care ramane mult mai puțin cunoscuta: viromul. Viromul este format din toate virusurile care locuiesc in corpurile noastre. Acesta include acele virusuri care infecteaza celulele umane, bacteriofagi (virusuri care infecteaza bacteriile) și virusurile pe care le dobandim din dieta și mediu. Virusurile sunt cele mai numeroase… Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol: scientia.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de rugby a Romaniei s-a impus ieri, la Chicago, cu 22-20 (10-10) in fata reprezentativei Statelor Unite. Ultimele puncte au fost marcate de Daniel Plai, in timp ce singurul eseu al „Stejarilor” a venit tot din partea unui jucator de la SCM USV Timisoara – Tevita Manumua. Patru jucatori de…

- Finii lui Gheorghe Turda au trecut prin momente de panica. Neatenția era sa ii coste scump pe artiști. Marian Baicu este inca in stare de șoc, iar Lorraine, soția acestuia, la un pas de o tragedie, din cauza sperieturii.

- 13 iunie: Inaltarea Domnului. Importanța religioasa a acestei sarbatori importante pentru creștini 13 iunie: Inalțarea Domnului este o sarbatoare creștina importanta care marcheaza inalțarea la cer a lui Iisus Hristos la 40 de zile dupa Invierea Sa. In calendarul ortodox, aceasta sarbatoare este mobila…

- Mai multe documente ale Primariei Glina au fost gasite aruncate la groapa de gunoi Glina. Unele dintre ele erau arse și peste toate s-a aruncat un strat generos de pamant pentru a le fi, probabil, pierdute urmele.

- Obiectivul acesteia este de a crește gradul de conștientizare asupra problemelor legate de biodiversitate și de a promova eforturile de conservare a acesteia. Pentru a sarbatori aceasta zi, Gradina Zoologica Brașov ii invita pe toți iubitorii de animale și natura, miercuri, 22 mai, incepand cu ora 10:00,…

- Companiile mari care vin sa investeasca in Romania pe piața producției de electricitate fotovoltaica nu se sperie de prețurile negative care au fost in țara noastra in ultima vreme. Investiția se recupereaza in 7-10 ani și ei gasesc in țara noastra avantaje nete fața de alte țari. Cine are bani ii investește…

- Prostul daca nu-i fudul parca nu e prost destul spune romanul remarcand ca mandria deșarta și fala sunt luxul celui nauc și slab de minte. Nu-i de ajuns ca ai facut un razboi prostesc și inutil și ai pus omenirea pe jar… Prostia iți cere sa te fudulești toata ziua buna ziua cu armele tale nucleare,…

- Algele sunt printre cele mai vechi forme de viața de pe Pamant și sunt consumate, in diferite forme, de secole intregi. Considerate și superalimente datorita concentrațiilor mari din compoziție, alegele sunt organisme fotosintetice, in principal acvatice, și pot fi consumate cu regularitate. Iata ce…