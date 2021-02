Stiri pe aceeasi tema

- Vorbim despre o directoare de la Școala nr. 150 din Capitala, care a fost condamnata de Tribunalul Bucuresti la doi ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita. Femeia este acuzata ca a primit suma de 137.000 de lei de la reprezentantul unei firme care executa lucrari de reparații și reabilitare…

- Legislativul statului american Virginia a votat vineri pentru abolirea pedepsei cu moartea, trimitand legea spre promulgare guvernatorului Ralph Northam, transmite Reuters. Camera Delegatilor din Virginia, cu majoritate democrata, a votat cu un scor de 57-41 pentru a se pune capat pedepsei…

- Militari ai Garzii Nationale se indreptau miercuri spre Washington, pentru a incerca sa restabileasca ordinea in capitala federala, prada unei situatii insurectionale, transmit AFP si Reuters. Desfasurarea intaririlor armate a fost anuntata de secretarul de presa al Casei Albe, Kayleigh McEnany, precum…

- Medicii sunt ingrijorați de aceasta perioada a sarbatorilor de iarna, in contextul pandemiei de coronavirus. Adrian Marinescu și Marius Geanta spun ca in zonele roșii exista o mare mișcare de libertate cauzata de pregatirea sarbatorilor. O alta ingrijorare este legata de faptul ca și in spitalele mari…