- Articolul 1. Organizatorul Concursul “CSAUD la KFC” desfasurat in ziua de 19 04 2018 este organizat de catre societatea RADIO XXI S.R.L. , cu sediul in Bucuresti, Sos. Pipera, nr.46D-46E-48, Oregon Park, Cladirea B, parter, sector 2 inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/7521/1993,…

- Ne-am jucat CSAUD in ultimele trei luni, am primit sute de raspunsuri pentru zgomotul care nu ne mai da pace, dar nimeni nu a ghicit inca CSAUD la Virgin Radio Romania. Nici matinalii Virgin Tonic, Bogdan, Shurubel și Ionuț nu au pace, deși sunt in vacanța. Judecatorul nu a pierdut nici el vremea și…

- Ne-ai cerut un indiciu care sa te ajute sa te apropii și mai tare de CSAUD la Virgin Radio Romania. Nu ne-am fi gandit sa venim cu un nou indiciu atat de repede dupa ce am inceput saptamana cu un alt indiciu, dar cum 5000 EURO inca așteapta sa fie revendicați printr-un raspuns corect iar... View Article

- Selena ne reamintește ca nu se lasa afectata de vorbele urate ale societații și, mai mult decat atat, intr-un clip video postat pe contul personal de Instagram, cantareața ofera raspunsul perfect jignirilor aduse datorita faptului ca a pus cateva kilograme. ” Mitul frumuseții- o obsesie asupra frumuseții…

- Pana acum, al doilea zgomot nu a fost identificat și nimeni nu spus corect ce se aude la Virgin Radio Romania pentru 5.000 EURO. Așa ca, la inceput de saptamana, adaugam un indiciu care sa te ajute sa dai raspunsul corect in direct la radio! Ai grija ca atunci cand participi la CSAUD sa nu... View Article

- Noi am vrut sa facem un ascultator dublu fericit in dimineața asta la Virgin Tonic și la ora 9.30 am dublat premiul la #CSAUD. Am hotarat sa dam nu 5.000, ci 10.000 de euro la concurs. Am cautat un raspuns corect, dar am primit 3 raspunsuri greșite, așa ca #CSAUD continua in formula cu premiul... View…

- Te-ai prins ce se aude la Virgin Radio Romania, la cel mai tare concurs radio din lume? Super! Pana sa ne iei banii, in direct la Virgin Tonic, ar trebui sa ne și suni in direct pentru a ne spune CSAUD! Raspunsul tau poate fi luat in considerare doar daca il dai in direct la... View Article

- Ce se aude la Virgin Radio Romania? “Este sunetul unei caști audio care cade pe birou” a raspuns Laura Lamba din Constanța intr-o zi de vineri norocoasa, in care a reușit sa prinda linie și sa intre in direct la Virgin Tonic cu Bogdan, Shurubel și Ionuț. Ni s-a facut pielea de gaina in momentul... View…