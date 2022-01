Stiri pe aceeasi tema

- Oana Tache iți da buna dimineața la Virgin Radio Romania de la 7 la 10 in ultima saptamana lucratoare din an. Dj-ița si-a propus sa-l incheie pe 2021 in stilu-i caracteristic – cu muzica buna, atmosfera nebuna și invitați pe masura! In perioada 27-30 decembrie, diminețile tale vor fi pline de energie!…

- Oana Tache iți da buna dimineața la Virgin Radio Romania de la 7 la 10 in ultima saptamana lucratoare din an. Dj-ița si-a propus sa-l incheie pe 2021 in stilu-i caracteristic – cu muzica buna, atmosfera nebuna și invitați pe masura! In perioada 27-30 decembrie, diminețile tale vor fi pline de energie!…

- Acum nu mai e un challenge sa te trezești in weekend dimineața. Pentru ca ai cu cine! Și de ce! Virgin Radio Romania iți servește in fiecare sambata și duminica un matinal buuuun și nebun! Tic Talk! Cu Oana Tache! De la 9 la 12! De aproape 30 de ani iți iei informațiile, in fiecare... View Article

- Acum nu mai e un challenge sa te trezești in weekend dimineața. Pentru ca ai cu cine! Și de ce! Virgin Radio Romania iți servește in fiecare sambata și duminica un matinal buuuun și nebun! Tic Talk! Cu Oana Tache! De la 9 la 12! Cand spui bucatar roman, mancare buna, sau master chef, unul... View Article

- „Singur acasa” in perioada Craciunului e ca un shot de tequilla in Mexic, ca o shaorma in Dristor sau ca o piesa buna la Virgin Radio Romania! Pur și simplu, filmul asta definește Craciunul! In 2021, pentru prima data dupa 20 de ani, ”Singur acasa” nu se va mai difuza pe ProTV! Da, stați calmi,...…

- Da note hiturilor pe virginradio.ro pana pe 14 ianuarie și intri automat in tragerea la sorți pentru un Apple Watch 7! Urmarește sondajul muzical saptamanal de pe virginradio.ro! Participa la cel puțin 3 runde de votat hiturile și urmarește site-ul ca sa afli daca ai caștigat un Apple Watch 7 de la…

- Acum nu mai e un challenge sa te trezești in weekend dimineața. Pentru ca ai cu cine! Și de ce! Virgin Radio Romania iți servește in fiecare sambata și duminica un matinal buuuun și nebun! Tic Talk! Cu Oana Tache! De la 9 la 12! Cu zambetul pe buze, așa cum ne place noua la... View Article

- Acum nu mai e un challenge sa te trezești in weekend dimineața. Pentru ca ai cu cine! Și de ce! Virgin Radio Romania iți servește in fiecare sambata și duminica un matinal buuuun și nebun! Tic Talk! Cu Oana Tache! De la 9 la 12! Am ras, am dat-o și in subiecte mai deep, dar... View Article