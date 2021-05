Stiri pe aceeasi tema

- A inceput vanatoarea de piese bune la Virgin Radio Romania! Catch the Tunes! Prinde la Virgin Radio Romania piesele care-ți aduc puncte pe virginradio.ro iar daca ești la sfarșitul saptamanii in top, poți prinde un super premiu: o pereche de caști Hama X HaHaHa Production sau o boxa portabila Hama X…

- Aflandu-se intr-o continua creștere, orașul București, a avut, adesea, nevoie de noi legaturi in domeniul transportului, atat cu zonele limitrofe cat și cu cele indepartate. Daca astazi, acest lucru se rezuma la construirea de șosele pentru transportul automobilist, pana in perioada anilor 1990 infrastructura…

- Poliția Capitalei a inceput o ancheta interna dupa ce un agent a fost gasit la un salon de cosmetica in timpul serviciului. Acseta s-a programat la pensat, la un salon aflat pe raza altei secții, chiar in timpul misiunii, potrivit informațiilor Digi24. Șefii au descoperit cand a aparut o urgența, iar…

- Peste 70.000 de joburi noi au fost postate in primele trei luni ale anului pe eJobs.ro, cea mai mare platforma de recrutare din Romania, valoare egala cu cea inregistrata in aceeași perioada a anului trecut. Aplicarile candidaților, in schimb, au crescut cu 70% fața de primele trei luni din 2020, respectiv…

- Ziua in care restricțiile anunțate de autoritați intra in vigoare a venit. Acestea vor fi aplicate, pentru moment, doar in weekend, capitala neavand inca indicele de infectare peste 7,5 la mia de locuitori. Astfel, in aceasta seara bucureștenii vor trebui sa intre in case mai repede, de la ora 20:00,…

- Nici la ora 11:00, metroul din București nu s-a deschis. Niciun un tren nu circula la ora asta, spre disperarea bucureștenilor care sunt nevoiți fie sa se inghesuie in autobuze, tramvaie sau trolee, fie sunt nevoiți sa cheme taxi-uri sau mașini prin aplicații de ride sharing la supra preț. Protestul…

- Nike AirMax este, fara indoiala, unul din cele mai importante modele de sneakersi pe care i-am avut vreodata pe planeta asta. Fie ca e vorba de modelele clasice, fie ca vorbim de cele mai recente, frumusețe și eleganța acestora a ramas aceeași. Alaturi de Tike! București și de Ghica Popa, Dj-ii Virgin…

- Anul trecut pe strazile Capitalei au fost prinși 500 de șoferi fara permis auto. In 2018, 545 de persoane au condus deși nu aveau un permis de conducere. Numarul lor a crescut in 2019 cu 73. Ceva mai puțini au fost depistați de polițiști in 2020, 466, insa a fost an de pandemie, cu restricții... View…