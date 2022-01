Stiri pe aceeasi tema

- Ingredientele unei dimineți perfecte? Pentru unii energie debordanta, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș racoros și un zambet pe buze. Pentru alții cateva ore de somn in plus. Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu acel bonus de energie și buna dispoziție molipsitoare.…

- Telefoanele mobile moderne au integrata atat de multa tehnologie incat imbunatațesc in permanența conceptul de comunicare și modul in care putem accesa orice tip de informație in orice moment, indiferent de locul in care ne aflam pe glob la un moment dat. Pentru cei mai mulți dintre utilizatori, telefoanele…

- Luna trecuta mai mult de 100 de milioane de oameni s-au uitat la Squid Game, sangerosul serial de pe Netflix. Daca violența de pe ecran este daunatoare sau nu pentru noi a facut obiectul unor studii extinse. Consensul este ca poate avea efecte negative. Dar intrebarea de ce ne place sa privim violența…

- Cu ce sunet iți place sa te trezești dimineața? Cu niște bormașini? Poate niște rotopercutoare? Mașina de gunoi? Un scandal intre vecinii de la etaj? Un planset de bebeluș neschimbat la timp? Sinceri sa fim, noua ne place sa ne trezim cu Virgin Radio Romania Breakfast cu Veronica Trandafir și Andrei…

- Claudiu Nasui susține, intr-o postare pe Facebok, ca dupa taxele excesive pe munca, guvernul liberal se pregatește sa impoziteze și distracția, in condițiile in care se angajasera prin programul de guvernare sa nu introduca taxe noi. „Guvernul Cițu se pregatește sa introduca o noua taxa asupra romanilor:…

- Ingredientele unei dimineți perfecte? Pentru unii energie debordanta, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș racoros și un zambet pe buze. Pentru alții cateva ore de somn in plus. Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu acel bonus de energie și buna dispoziție molipsitoare.…

- Mai avem o luna pana la finalul jafului. Doar 30 de zile pana cand lumea va descoperi soarta Profesorului (Alvaro Morte) și a gaștii lui. Netflix a lansat astazi trailerul La Casa de Papel Partea 5: Volumul 2, cele cinci episoade care vor incheia jaful atunci cand vor avea premiera globala pe 3 decembrie.…

- Mulțumim! Doar așa puteam incepe acest minunat articol prin care va transmitem ca Andia – Sfarșitul lumii in varianta live la Virgin Radio Romania Breakfast a strans peste un milion de vizualizari pe YouTube și peste un milion de vizualizari pe Tik Tok! S-a facut o saptamana de cand Andia a venit la…