- Daca ar fi sa rezumam primul Virgin Radio Breakfast cu Veronica Trandafir și Andrei Niculae la un singur cuvant, acesta ar fi „emoție”. Ne-au fost alaturi peste 20 de invitați in cele 27 de ore ON AIR și astfel am realizat cel mai lung matinal din istoria radioului romanesc! Nimic nu ar fi fost posibil…

- 10:50 – Matteo și gașca lui mișto sunt chiar acum in studio! Am mai dat un hanorac, dar mai avem destule! Trebuie doar sa fii atent la provocare ???? PS: Oana Tache s-a alaturat echipei Virgin Radio Breakfast pentru cateva ore! Asta inseamna ca o sa iasa nebunie!! Daca ai ratat live-ul sau vrei sa te...…

- Președintele Rompan Aurel Popescu estimeaza ca prețul painii va fi modificat, iar pana in iarna aceasta va fi semnificativ mai scumpa. Intreaga industria de morarit si panificatie solicita o schema de ajutor din partea statului pe fondul „cresterii nemaiintalnite a pretului la energie electrica”,…

- Avocatul clujean Cristian Gindac (foto) ii transmite judecatoarei sa nu ajunga in situația in care un procuror sa puna la indoiala soluția pe care a pronunțat-o intr-un dosar. Sa o intrebe daca este temeinica sau nu, conform luju.ro. Mesajul avocatului vine la cateva zile dupa ședința CSM in care judecatoarea…

- Muzica mixata live, un cooking show, new media experience și arte vizuale, au fost toate parte din programul festivalului de o zi. Senzoria a readus vibe-ul de festival la Iași, la mijlocul lunii iunie. Cristi Stanciu a mixat alaturi de Manuel Riva și Catalin Popa la Senzoria 2021. ”Dupa o lunga perioada…

- „Astazi se implinesc 31 de ani de la primul și ultimul (singurul) meu spectacol de opera pe o scena de opera din Romania: spectacol de diploma-examen de absolvire a Universitații de Muzica din București, cu La boheme, pe scena Operei Naționale din Cluj, din 20 iunie 1990”… Astfel iși incepe soprana…