- “Am fost acuzat ca Romgaz si-a scazut productia, iar Romgaz a crescut productia, este singura companie producatoare din Romania, acolo unde statul poate sa aiba un cuvant de spus, care a crescut productia de gaze naturale din 2020, 2021, inclusiv anul acesta este o crestere de productie. Daca compari…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta ca Romania poate incepe sa exploateze gazele din Marea Neagra. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat Legea offshore. „Oficial poate incepe exploatarea gazelor din Marea Neagra. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat astazi decretul privind promulgarea…

- Legea offshore, adoptata miercuri de Camera Deputatilor for decizional, este cel mai important pas catre independenta energetica a Romaniei, a afirmat ministrul Energiei, Virgil Popescu.Astazi am votat in Camera Deputatilor, impreuna cu o larga majoritate, Legea offshore. Este poate un pas cel mai important…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a avut joi o intalnire cu omologul sau din Azerbaidjan, Parviz Shahbazov, printre subiectele abordate numarandu-se proiectul cablului submarin pentru transportul energiei electrice, aprovizionarea cu gaze naturale si colaborarea in domeniul energiei verzi, informeaza…

- „Astazi am avut o intalnire bilaterala cu ministrul Energiei din Israel Karine Elharrar. Am discutat despre intarirea relatiilor bilaterale si extinderea parteneriatului in domeniul energiei”, a scris Virgil Popescu, miercuri pe Facebook. Ministrul Energiei a adaugat ca i-a transmis omologului israelian…

- Comunicat de presa| Beniamin Todosiu (deputat USR): Ministrul Energiei, Virgil Popescu, lasa romanii cu ochii in soare Beniamin Todosiu (deputat USR): Ministrul Energiei, Virgil Popescu, lasa romanii cu ochii in soare Anul 2022 este un an greu pentru romani. Scumpirile la energie și carburanți determina…

- Virgil Popescu a infirmat existenta unei probleme cu privire la rezervele si aprovizionarea cu carburanti, la nivel national, dupa aparitia unor informatii in mass-media in acest sens. „Romania detine toate resursele necesare pentru a asigura consumul atat pentru populatie, cat si pentru economie”,…

- Romania va avea gaze naturale si din alte surse iarna viitoare, inclusiv din Marea Neagra, iar incepand de anul acesta vom avea un miliard de metri cubi de gaze in plus, a anuntat ministrul Energiei, Virgil Popescu, informeaza AGERPRES . „Romania va avea gaze si din alte surse iarna viitoare, inclusiv…