Stiri pe aceeasi tema

- „Raportul preliminar va fi trimis CE Oltenia. Practic responsabilitatile in cadrul tragediei de la Jilt Sud sunt in curs de anchetare. Noi nu facem anchetare penala. Vreau sa subliniez aceasta diferenta intre aceasta ancheta penala si administrativa. (…) In urma raportului preliminar as vrea sa va prezint…

- Moartea celor 3 muncitori de la exploatarea Jilț Sud din Gorj, care ține de Complexul Energetic Oltenia, a adus informații noi, de la oamenii din interior, despre felul in care este condusa compania de stat.Alexandru Marcoci, 38 ani, fara experiența in domeniul energiei a intrat in PNL Mehedinți, a…

- Premierul Nicolae Ciuca i-a cerut ministrului Energiei sa-i prezinte „masuri concrete” de sancționare a vinovaților pentru accidentul de la cariera Matasari din județul Gorj. De asemenea, premierul a cerut masuri pentru imbunatațirea condițiilor de munca la Complexul Energetic Oltenia. Nicolae Ciuca…

- Corpul de control al Ministerului Energiei se afla miercuri la CE Oltenia, pentru evaluarea securitații muncii de la nivelul Complexului și a nivelului de respectare a tuturor procedurilor, a anunțat ministrul Energiei Virgil Popescu, care a cerut demiterea a trei persoane din conducere. Fii…

- Corpul de control al Ministerului Energiei se afla miercuri la CE Oltenia, pentru evaluarea securitații muncii de la nivelul Complexului și a nivelului de respectare a tuturor procedurilor, a anunțat ministrul Energiei Virgil Popescu, care a cerut demiter

- Accidentul a avut loc in jurul ore 13:30, atunci cand minerii intrasera in schimbul 2. Aceștia au fost urcați intr-o tancheta care urma sa ii transporte catre locul de munca. Mai exact, catre cariera de carbune Jilț Sud. Aceasta nu era insa destinata transportului de persoane. In apropierea minei, tancheta…

- Un nou șef va fi numit in structura de conducere a Complexului Energetic Oltenia. Acționarii companiei energetice au programata joi o ședința. Pe ordinea de zi se afla mai multe subiecte de interes cu privire la viitorul companiei. Intre acestea se regasesc și investițiile prevazute in Planul de restructurare…

- „Ziarul de Iasi" a intrat in posesia raportului final de audit realizat de catre Corpul de Control al Ministerului Sanatatii la Spitalul „Sf. Spiridon" din Iasi, dupa scandalul lipsei de medicamente de la mijlocul acestui an. Spre deosebire de raportul preliminar, despre care publicatia noastra a scris…