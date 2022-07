Virgil Popescu, vizită oficială în SUA: Modernizăm şi dezvoltăm energia nucleară din România ”Dezvoltarea programului nuclear civil si intarirea parteneriatului strategic in domeniul energiei sunt prioritatile pe care le voi aborda in cadrul vizitei de lucru pe care o fac saptamana aceasta in SUA”, a scris, luni seara, pe Facebook, ministrul Energiei. Virgil Popescu a precizat ca a avut, in cursul zilei de luni, un dialog foarte bun, la Washington, cu reprezentanti ai companiilor americane si canadiene, care sunt parte a proiectului care prevede construirea unitatilor 3 si 4 de la Cernavoda. ”Am discutat cu cei de la SNC-Lavalin, Fluor Corporation si cu cei de la Sargent & Lundy.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

