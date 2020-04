Turismul romanesc va fi prioritar in aceasta vara si cred ca romanii se vor simti in siguranta in tara lor, a declarat, luni, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu.



"Eu cred ca romanii se vor gandi la calatorie cand se vor simti in siguranta si se vor simti in siguranta in tara lor. Eu cred ca turismul romanesc va fi prioritar in aceasta vara. Toti speram ca sa ridicam din restrictiile impuse in momentul de fata si astept vesti in primul rand de la Ministerul Sanatatii vizavi de acest lucru, pentru ca oricat am vrea noi la Ministerul Economiei, oricat…