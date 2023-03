Stiri pe aceeasi tema

- "Ca participant la panelul cu tema ”Civil Nuclear Strategies”, organizat in marja forumului de business, la P-TECC, am discutat alaturi de Rossen Hristov, ministrul Energiei din Bulgaria, Tomas Ehler, ministrul Energiei și Comerțului din Cehia, David Durham, CEO, Westinghouse Energy Services, Mike Goff,…

Sectorul de petrol și gaze al Azerbaidjanului a obținut investiții straine in valoare de 89 de miliarde de dolari in 27 de ani, a declarat miercuri ministrul Energiei din aceasta țara, scrie news.az.

- Purtatorul de cuvant al PNL, deputatul Ionut Stroe a declarat marti, in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima news TV, ca nu crede ca in momentul de fata ar fi oportun sa punem aceasta suprataxare a marilor companii, pentru ca lucrurile acesta se vor vedea imediat in preturi, dar, daca…

- Intreaga cantitate de gaze naturale achiziționata de Bulgaria in perioada aprilie-septembrie 2022 ar fi putut foarte bine sa provina din Rusia, avand in vedere ca nu era necesar niciun certificat de origine pentru aceste livrari, a comentat ministrul bulgar al Energiei, Rossen Hristov, intr-un interviu…

- R.Moldova și Romania iși vor consolida eforturile in domeniul securitații energetice. OPCOM, operatorul pieței de energie electrica și gaze naturale din Romania iși va deschide o reprezentanța in R.Moldova, a declarat viceprim-ministrul din Republica Moldova Andrei Spinu, ministrul Infrastructurii…

Defectarea echipamentelor electrice s-a produs in cea de-a treia unitate electrica a CN Paks din Ungaria, capacitatea sa fiind injumatațita pentru a asigura siguranța stației, relateaza joi Autoritatea Naționala pentru Energie Nucleara din Ungaria.

Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto afirma despre acord in domeniul energiei verzi, ce va fi semnat sambata la Bucuresti, ca securitatea energetica este o chestiune fizica și este nevoie de o reala construcție, anunța Mediafax.

- Guvernul ceh a aprobat miercuri plafonarea preturilor electricitatii si gazelor naturale pentru marile companii la nivelul preturilor pentru gospodarii si firme mai mici, care sunt deja in vigoare, a anuntat ministrul Industriei si Comertului, Jozef Sikela, transmite Reuters.