- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, critica autoritatile locale din Timisoara pentru criza privind furnizarea agentului termic in municipiu, el vorbind despre "indolenta" a "unitatii administrativ-teritoriale care nu a incheiat un contract de gaze in vara". Ministrul propune ca solutie contractarea…

- Deși astazi atat primarul Timișoarei, Dominic Fritz, cat și președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, au anunțat ca s-a gasit o soluție pentru furnizarea de gaz metan catre Colterm, pentru o saptamana, nici la ora 20,00 nu s-a rezolvat problema. Dupa intervențiile facute de Ministerul Economiei,…

- In Timișoara, primarul USR Dominic Fritz este inconjurat de specialiști care il incurajeaza sa mareasca taxele locale, prețul tichetelor de parcare, majorarea prețului la gigacalorie, fara a se mai consulta cu liberalii, afirma președintele PNL, Alin Nica, in cadrul unei emisiuni la postul Telenova.…

- In urma cu o zi, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, spunea ca guvernul ar trebui sa dea bani orașului, daca vrem sa avem caldura in locuințe și spitale, sa preia o parte din povara plații acestui serviciu. Deocamdata acest lucru nu pare sa se intample, și președintele PNL Timiș, Alin Nica, spune ca…

- In cadrul conferinței de alegeri județene ale PNL Timiș. sambata, la Sala Olimpia din Timișoara, europarlamentarul liberal Rareș Bogdan a promis ca se va implica personal pentru a recaștiga Timișoara pentru liberali. ”O sa vin sa ma implic sa va ajut pentru a recaștigaTimisoara! a spus raspicat Rareș…

- Fostul presedinte al PNL Timis si primar al Timisoarei, Nicolae Rou, a explodat dupa ce in spatiul pulic au aparut unele dovezi ca Alin Nica l-ar fi sabotat la alegerile locale de anul trecut. El afirma ca ar exista o intelegere si pentru alegerile din 2024 intre Alin Nica si Dominic Fritz. El sustine…

- Alegerile din Timisoara ar putea fi anulate de Ludovic Orban dupa episodul de sambata. Au fost noi alegeri cu scandal la PNL Timiș pe 31 iulie. Forțele de ordine au fost mobilizate in numar mare la intrarea in sala. Scandalul a pornit in momentul in care s-a aflat ca regula pentru acces este aceea ca…