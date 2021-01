Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei are intenția de a cumpara Elcen pentru a rezolva problema sistemului de termoficare din București, dupa cum a anunțat Nicușor Dan, dar este nevoie de acordul Guvernului și al Consiliului general al Capitalei. „Ne-am exprimat intenția de a cumpara Elcen. Este un deziderat care a aparut…

- Primarul Capitalei a anuntat, sambata, ca exista acordul Consiliului General in acest sens.„Voi propune ca o parte importanta a bugetului local dedicat sectorului cultural in 2021 sa fie accesibila institutiilor culturale independente, prin concursuri de proiecte. In acelasi timp, Primaria Capitalei…

- Polițiștii locali și comisarii Garzii Naționale de Mediu vor patrula, in echipe mixte, incepand de saptamana viitoare, pentru a sa stopa arderile ilegale din jurul Capitalei, spune Nicușor Dan, dupa o intalnire cu premierul Ludovic Orban și ministrul Mediului, Mircea Fechet. ”Am ținut sa fiu prezent…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat luni seara ca PSD renunta sa mai comande realizarea de exit-polluri si sonaje de opinie. Principalul beneficiar al acestor comenzi a fost Marius Pieleanu. ATENȚIE, imagini CUMPLITE! Teroriștii din VIENA au fost filmați in plina acțiune „Dupa noaptea alegerilor…

- Premierul Ludovic Orban a avut, luni, o intalnire, la sediul Ambasadei SUA in Romania, cu seful misiunii diplomatice, Adrian Zuckerman, si cu primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, prim-ministrul precizand ca, in cadrul discutiilor, a subliniat "decizia ferma" a Guvernului de a sprijini toate…