Popescu a explicat ca țara noastra are nevoie de investitii majore in sistem, in productia de energie electrica si gaze.”Parerea mea de principiu o mentin, am spus-o si in sedinta de Guvern si este aceeasi cu a premierului. Nu sunt de parere ca plafonarea pretului la gaze naturale sau la energie electrica este o solutie, pentru ca presupune alungarea investitorilor, presupune ca vom amana investitii cum sunt cele din Marea Neagra pana cand investitorii vor vedea ca nu mai este aceasta plafonare. Sau se vor mai gandi: acest Guvern va pune plafonari, asta inseamna ca noi vom scoate gazele, vom investi…