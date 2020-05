Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre principalele preocupari pentru perioada urmatoare este ca, in Romania, sa se gaseasca masti de protectie in magazine dupa data de 15 mai, la un pret in jurul a 2 lei, a declarat ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. "Principala preocupare a Ministerului…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu sustine ca vor fi asigurate mastile de protectie pentru populatie, dupa data de 15 mai, cand acestea vor deveni obligatorii in transportul in comun si in spatiile publice inchise, atat de la producatorii interni cat si din import,…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a propus vineri acordarea unui bonus companiilor care creeaza locuri de munca pe care le pastreaza cel putin 6 luni. "Eu as vedea o situatie de genul acesta: daca am da un bonus companiilor care angajeaza salariati si ii tin 6…

- Linii de productie de masti chirurgicale la Romarm Virgil Popescu. Foto: pnl.ro Echipamentele automatizate pentru trei linii de productie de masti chirurgicale sunt în curs de instalare marti la compania Romarm, a scris pe Facebook ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri,…

- Executivul va pregati un set de masuri economice pentru a sprijini societatile economice afectate de criza generata de noul coronavirus, sustine, intr-un comunicat de presa, Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, el subliniind faptul ca economia trebuie sa mearga inainte,…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) este interesata sa cumpere o parte din cea mai valoaroasa companie de stat a Romaniei, evaluata de americani la peste 5 miliarde de euro. Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a vorbit într-un interviu pentru financialintelligence.ro…