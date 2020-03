Sistemul Energetic National dispune de stocurile necesare functionarii in conditii normale, iar companiile de productie si distributie sunt pregatite si au instituit masurile de protectie pentru angajati, potrivit ministrului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu.



"Avem in vedere toate modalitatile prin care putem sa asiguram fara intreruperi sau sincope clientii casnici cu energie electrica si gaze, incercand sa limitam in acelasi timp interactiunile care nu sunt absolut necesare. Romanii trebuie sa stie ca nu exista niciun motiv de ingrijorare: Sistemul Energetic…