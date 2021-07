Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, si presedintele Blocului National Sindical, Dumitru Costin, au semnat vineri Memorandumul "Servicii de profilare pentru forta de munca ce urmeaza a fi disponibilizata din cadrul Societatii Complexul Energetic Hunedoara", se arata intr-un comunicat al ministerului,…

- Complexurile Energetice Oltenia și Hunedoara urmeaza sa disponibilizeze 8.060 de salariați, potrivit unui proiect de ordonanța de urgența pus in dezbatere de Ministerul Energiei. Pe langa aceștia, vor mai fi concediați 264 de angajați de la Compania Naționala a Uraniului și 30 de la Societatea Nationala…

- Romania va primi 1,95 miliarde de euro dupa ce Parlamentul European a aprobat Fondul pentru Tranzitie Justa, iar ministrul energiei, Virgil Popescu, a anuntat ca banii vor fi folositi pentru a-i ajuta pe oamenii din Valea Jiului, Oltenia si Galati.

- ​Europarlamentarii au votat marți aprobarea Fondului pentru Tranziție Justa, urmând ca României sa îi revina suma de 1,95 miliarde de euro, a anunțat Virgil Popescu, ministrul energiei. Acesta a precizat ca fondurile vor fi folosite pentru a asigura tranziția spre o economie verde.…

- Ministerul Energiei suspecteaza o intelegere ilegala de tip cartel intre furnizorii de energie, intrucat acestia nu au achizitionat electricitatea pentru populatie la cele mai mici costuri posibile, a declarat ministrul de resort, Virgil Popescu, intr-un interviu acordat Agerpres. Ministrul de resort…

- Ministerul Energiei, Virgil Popescu, a aratat ca Romania va inchide definitiv toate minele de huila pana in 2030 si a prezentat, in interviu pentru AGERPRES, planurile pentru Valea Jiului si Complexul Energetic Oltenia. Relatam in continuare interviul. AGERPRES: Ce facem cu carbunele? Ne angajam…

- Ministerul Energiei ancheteaza unele informatii primite din interiorul companiilor miniere, potrivit carora ar fi existat angajari fictive si foloase necuvenite in cadrul acestor societati. Anunțul a fost facut de ministrul Energiei, Virgil Popescu. „Sunt ingrijorat de faptul ca in zona exploatarilor…

- Ministerul Energiei a finalizat un memorandum pentru protectia sociala a angajatilor din minerit, a anuntat, miercuri, ministrul de resort, Virgil Popescu. El a participat online la Forumul Energiei 2021, organizat de publicatia Financial Intelligence. "Vreau sa dau o veste…