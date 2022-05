Virgil Popescu se retrage din cursa pentru functia de prim-vicepresedinte chiar in timpul alegerilor, de vineri, de la PNL. Dan Motreanu ramane singurul candidat Conducerea PNL s-a reunit, vineri, intr-o sedinta a Consiliului National in care vor fi alesi secretarul general al partidului, un prim-vicepresedinte si un vicepresedinte. Pentru funcția de secretar general al partidului […] The post Virgil Popescu se retrage din cursa pentru funcția de prim-vicepreședinte chiar in timpul alegerilor de la PNL appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .