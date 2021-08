Stiri pe aceeasi tema

- Scumpirile recente de pe pietele angro de energie electrica si gaze naturale ar trebui sa ii stimuleze pe romani sa se mute pe piata concurentiala unde pretul este mult mai mic, a afirmat, duminica, ministrul Energiei, Virgil Popescu.

- Scumpirile recente de pe pietele angro de energie electrica si gaze naturale nu se vor regasi in totalitate si in facturile populatiei si, in plus, aceste scumpiri ar trebui sa fie un motiv pentru romani sa faca o alegere pe piata concurentiala, pentru ca acolo pretul este mult mai mic, a declarat,…

- De luna viitoare facturile la energia electrica vor fi mai mari pentru consumatorii care nu trec la piata concurentiala. Ministrul energiei, Virgil Popescu, a reamintit astazi de ce se intampla acest lucru. Virgil Popescu: De la 1 iulie dispare discountul din factura pe care romanii o primesc, acel…

- Facturile vor crește de la 1 iulie. Cu toate astea, doar 10% din romani și-au ales un furnizor. Restul mai au doar doua saptamani la dispoziție pentru a lua o decizie in acest sens. Cei care nu fac asta, risca sa plateasca facturi mai mari cu 7,5%. Cea mai mare creștere o vom vedea in Oltenia (7,5%)…

- ”Am facut o scurta examinare e pieței de energie electrica și am observat ca prețul contractelor incheiate anul trecut pentru achiziția de energie electrica pentru anul acesta este la fel ca prețul din 2020, care s-a achiziționat in 2019, și tot așa. Deci nu a crescut prețul. Daca un furnizor si-ar…

- Piața energiei s-a liberalizat, de la inceputul anului, moment din care toți consumatorii cansici pot sa aleaga cine le va furniza curent la prize. Bacauanii care nu au incheiat noile contracte se pot aștepta la facturi mult mai mari decat in prezent, de la vara. Scumpirile pot aparea odata cu dispariția,…