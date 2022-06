Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca dependenta Romaniei de importurile de gaz din Rusia a crescut in ultimii ani din cauza neadoptarii unei legi offshore. Ministrul afirma de asemenea ca aceasta crestere vine si pe fondul existentei unor acte normative care descurajau exploatarile de gaze…

- Romania poate incepe oficial sa exploateze gazele din Marea Neagra, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a parafat decretul privind promulgarea Legii offshore, a notat, miercuri, ministrul Energiei, Virgil Popescu, pe propria pagina de Facebook. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, miercuri, la Digi24, ca banii din exploatarile offshore de gaze naturale din Marea Neagra care se duc la bugetul de stat pot fi investiți in „dezvoltarea retelelor de gaze sau/si in proiecte de energie sau de petrochimie”.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca "toata strategia de dezvoltare energetica este gandita pentru trecere de la carbune la gaz natural", explicand ca, dupa ce Romania va creste capacitatile de extractie a gazelor naturale, "vor mai fi niste unitati de carbune in rezerva, pentru situatii…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu a declarat intr-un interviu acordat publicatiei Jerusalem Post ca exista un potential mare de cooperare intre Romania si Israel in domeniul energetic iar tara noastra vrea sa elimine treptat carbunele pana in 2032 si sa folosim gazul ca combustibil de tranzitie,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu a prezentat, vineri, Hotararile adoptate in sedinta de Guvern in domeniul energiei, precizand ca aceste decizii arata vointa ferma a Guvernului de a continua investitiile in domeniul energetic, atat in privinta gazelor naturale cat si a energiei nucleare.

- Romania are toate resursele necesare pentru a asigura consumul de carburanți atat pentru populație, cat și pentru economie, susține Ministrul Energiei, Virgil Popescu.„In urma apariției unor speculații de presa pe tema rezervelor de carburant la nivel național, Ministerul Energiei infirma categoric…

- Ordonanta privind masurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale in perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023 a fost publicata marti dimineata in Monitorul Oficial. Autoritațile au stabilit tarife la energie pentru un consum de cel mult 300 de KWh pe luna. Pentru…