- Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta privind plafonarea preturilor la energie electrica si gaze timp de un an, atat pentru consumatorii casnici, cat si pentru cei industriali, a scris, pe Facebook, ministrul de resort, Virgil Popescu, citat de Agerpres . „Romanii vor avea parte de sustinerea Guvernului…

- Art. 1 – (1) Pentru consumul realizat in perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, prețul final facturat de catre furnizorii de energie electrica/operatorii de distributie de energie electrica care asigura revanzarea energiei electrice este:a) maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, in cazul clienților…

