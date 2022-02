Virgil Popescu a declarat, duminica, la B1 TV ca furnizorii sunt de vina pentru emiterea de facturi mari catre romani in lunile noiembrie si decembrie. “Cu adevarat, romanii au avut facturi mari, au avut facturi mari si noi speram sa nu se mai intample ce s-a intamplat in luna noiembrie si in luna decembrie, pentru ca o mare parte dintre romani au avut facturi mari din cauza faptului ca anumiti furnizori, nu toti, ca nu trebuie sa aruncam anatema pe toti, nu au aplicat legea, din diverse motive. Ba ca nu au avut timp sa isi actualizeze aplicatiile informatice, ba ca s-au grabit sa dea drumul…