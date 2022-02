”Impreuna cu Andrei Spinu, Viceprim-ministru si ministrul Infrastructurii si Dezvoltarii Regionale, am semnat astazi Memorandumul de intelegere intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea in domeniul securitatii energetice. Energia se numara printre domeniile in care cooperarea dintre Romania si Republica Moldova este una stransa si, as putea adauga, cu rezultate concrete”, a transmis ministrul Energiei. Virgil Popescu afirma ca ”Romania sustine armonizarea legislatiei interne a Republicii Moldova cu legislatia europeana in domeniul energiei, cu scopul atingerii…