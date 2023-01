Stiri pe aceeasi tema

- Romania vrea sa faciliteze investițiile companiilor sud-ccoreene, fiind incurajate cele in producerea energiei verzi și tehnologiilor digitale, spune premierul Nicolae Ciuca, aflat in vizita in Coreea de Sud. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Romania are in plan sa operationalizeze un cablu de transport de energie electrica verde pe traseul Tuzla - Podisor, apoi pe culoarul gazoductului BRUA, pentru a asigura legatura de la estul la vestul tarii, a anuntat sambata ministrul Energiei, Virgil Popescu.

- Companiile care produc energie regenerabila sustin ca supraimpozitarea votata recent de Camera Deputatilor va duce la falimente si blocarea investitiilor. Acelea;i probleme au fost semnalate de companiile din energie in 2018, cand guvernarea a emis OUG 114/2018. „Daca nu era acea ordonanta 114, nu se…

- Guvernul a adoptat vineri un nou mecanism prin care prețurile la energie vor fi asigurate pentru populație și industrie, iar veniturile producatorilor vor fi limitate, prin introducerea unui achizitor unic.Producatorii de energie cu o capacitate de producere mai mare de 10 MW vor fi obligați sa vanda…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat la evenimentul de inmanare a celor doua scrisori de intentie privind imprumuturile din partea US Exim Bank pentru Unitatile 3 si 4 ale Centralei Nucleare de la Cernavoda, care a avut loc in marja celei de-a 27-a Conferinte a Partilor Conventiei Cadru a Natiunilor…

- Compania Masdar, din Emiratele Arabe Unite, care se ocupa cu productia de energie regenerabila, este interesata sa investeasca in Romania, in colaborare cu Hidroelectrica, a anuntat marti ministrul Energiei, Virgil Popescu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- ”In cadrul discutiei pe care am avut-o astazi cu Geoffrey R. Pyatt, secretar adjunct al Biroului pentru resurse energetice, de la Departamentul de Stat al SUA, am analizat ultimele evolutii cu privire la situatia aprovizionarii cu energie a Ucrainei si Republicii Moldova si cum sunt afectate in continuare…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a efectuat, in aceasta dupa-amiaza, o vizita de lucru la Softronic Craiova. Softronic este o companie specializata in producția și modernizarea locomotivelor din Romania. Premierul este insoțit de ministrul Energiei, Virgil Popescu, si de ministrul de Interne, Lucian Bode.