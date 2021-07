Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a reactionat dupa ce Gabriela Firea a propus convocarea unei sesiuni extraordinare in care sa se ia in calcul plafonarea pretului energiei electrice. Popescu sustine ca social-democrata propune o masura prin care PSD a cauzat mari probleme in domeniul energiei electrice.…

- UPDATE Ministrul Energiei, Virgil Popescu, ii da replica Gabrielei Firea, dupa ce aceasta a cerut plafonarea prețului la energie: „PSD a dat celebra OUG 114, prin care a obligat producatorii romani de energie electrica sa vanda ieftin furnizorilor”. „Nu mi-a venit sa cred cand am vazut mai devreme ca…

- „Romanii nu trebuie sa aștepte nimic de la Guvern in urmatoarele luni. Pana pe 25 septembrie Cițu e plecat in campanie. Se ocupa doar de problemele liberalilor cu carnet de partid. Alegerile zgomotoase din PNL au devenit prioritare, nu guvernarea. Se vede deja mare șef la PNL și l-a și zburat pe anonimul…

- Cresterea de 7% a economiei „nu este crestere, ci o recuperare” Mircea Coșea. Foto: Arhiva Agerpres. Dupa un declin mai ușor decât fusese anticipat în 2021, economia României urmeaza sa se recupereze dupa criza. Astfel, România va reveni la nivelurile de activitate economica…

- Cei care produc, traficheaza sau indeamna la administrarea de steroizi și hormoni de creștere pot fi condamnați la inchisoare dupa ce Camera Deputaților a adoptat marți legea care prevede incriminarea folosirii de sutanțe dopante de mare risc, a anunțat președintele ANAD, Cristian Balaj pe Facebook…

- Gabriela Firea: „Nepasare fața de valurile scumpiri care devasteaza puterea de cumparare și saracesc populația Romaniei, in condițiile inghețarii veniturilor! Scumpirilor deja produse, de la inceputul anului și pana acum, li se adauga noi scumpiri la energie electrica și gaze naturale.De la 1 iulie…