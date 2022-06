Stiri pe aceeasi tema

- Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Complexul Energetic Oltenia a fost adoptata marți, a anunțat ministrul Energiei, Virgil Popescu. „Le mulțumesc colegilor deputați ca au votat aceasta lege importanta…

- ”Imi doresc ca luna aceasta sa aduc TVA -ul la zi. Din analize, vorbim de o rambursare record de vreo 3,7 miliarde, cu tot cu compensari. Vreau sa aduc totul la zi”, a spus presedintele ANAF. El a spus ca discuta in permanenta cu ministrul de Finante, pe acest subiect. ”Daca legea spune ca trebuie sa…

- Ministrul Energiei, care a participat la dezbaterile din Parlament, s-a referit dupa sedinta comisiei la modificarile aduse legii, precizand ca s-au facut unele amendamente.„Fiecare investitor doreste sa castige cat mai mult, eu nu cred ca putem discuta de o modificare a regimului fiscal, in aceasta…

- Potentialul energetic in zona eoliana offshore este foarte mare si este nevoie de o lege pentru a demara investitiile, lege pe care vrem sa o dam in aceasta vara, a declarat, marti, la Parlament, ministrul Energiei, Virgil Popescu.

- Legea offshore a fost depusa vineri, 15 aprilie, in Parlament, fiind semnata de liderii celor trei partide din coalitie, premierul Nicolae Ciuca, presedintele PSD Marcel Ciolacu, liderul UDMR Kelemen Hunor, precum si ministrul Energiei, Virgil Popescu si liderul minoritatilor, Varujan Vosganian.In…

- Presedintele Camerei Deputatilor, social-democratul Marcel Ciolacu, a anuntat ca proiectul legii offshore va fi depus in Parlament in aceasta saptamana, mentionand ca joi dimineata va fi o intalnire cu premierul Nicolae Ciuca si vicepremierul Kelemen Hunor pe aceasta tema, transmite Agerpres. Intrebat…

- Marcel Ciolacu a anuntat, miercuri, ca legea offshore va fi depusa saptamana aceasta in Parlament, joi urmand sa aiba loc o noua discutie in cadrul coalitiei. Liderul PSD a spus ca ministrul Energiei este plecat din Romania si in seara aceasta ajunge in tara. Fii la curent cu cele mai noi…

- ”Eu am spus inca din urma cu doi ani de zile, sunt colegi in Parlamernt, in special de la USR, care nu au inteles acest lucru, propunerea de lege offshore va fi asumata prin lege in Parlament, prin depunerrea unei legi in Parlament. La nivelul coalitiei se lucreaza la o formula de modificare a legii…