Stiri pe aceeasi tema

- “Practic, statul roman, prin Romgaz, devine parte a acestui consortiu, impreuna cu cei de la OMV-Petrom, pentru extragerea gazelor din perimetrul de adancime, cel mai mare perimetru descoperit pana acuma. Acolo putem vorbi de pana la cel putin 100 de miliarde de metri cubi, vorbim de o cantitate de…

- Romania face eforturi ca sa scape de dependența de gazul rusesc, potrivit ministrului Energiei, Virgil Popescu. Acesta susține ca țara noastra a gasit deja doua rute de transport de gaze prin Turcia-Bulgaria și Marea Neagra.

- “Noi trebuie sa ne uitam la realitatea romaneasca. Romania are patru mine de carbune – vorbesc de mine la adancime, pentru ca exista mine si exista cariere – exista patru mine de carbune care sunt in functionare in momentul de fata, doua sunt in procedura de inchidere, practic, dupa legislatia actuala…

- 2,5 milioane de lei ar fi trebuit sa dea țara noastra ca sa devina acționar al terminalului de gaze Alexandroupolis din Grecia. Afacerea trebuia finalizata la inceputul anului 2020, insa cu doar cateva zile inainte, cand toate procedurile erau indeplinite, ministrul energiei, Virgil Popescu ar fi cerut…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a dispus inceperea de controale ample la stațiile de alimentare cu carburant din țara. Anterior, ministrul Energiei, Virgil Popescu, a dat asigurari ca nu se pune problema scumpirii benzinei și motorinei, Romania avand deja suficiente stocuri de carburanti. Zeci de soferi…

- In plina criza a facturilor la energie, PSD iși invața policienii sa spuna in spațiul public, in presa, la TV sau pe rețelele sociale ca ANRE, instituția condusa de un fost deputat PSD propulsat de Liviu Dragnea, nu are nicio responsabilitate și arunca toata criza din energie pe umerii PNL. “Romania…

- In contextul in care atenția intregii lumi se concentreaza asupra situației tot mai tensionate din Ucraina, liberalul aflat in fotoliul de ministru al Energiei, Virgil Popescu, a facut o declarație semnificativa. „Nu vom avea probleme cu aprovizionarea cu energie si gaze daca va fi un conflict cu Ucraina.…

- Virgil Popescu, ministrul energiei, a afirmat, joi, ca Romania va deveni independenta in ceea ce privește importul de gaze naturale incepand cu anul 2026. In puls, potrivit ministrului energiei, peste patru ani țara noastra va deveni exportatoare de gaze naturale, informeaza Antena 3. „Imi doresc ca…